هل يتأثر "العلاج على نفقة الدولة" بدمج القطاع الخاص بالمستشفيات الحكومية؟ (فيديو)

أوضح النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب، أن الدولة تعتزم دمج القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية، خاصة تلك التي تعاني من مشكلات إدارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى رفع أسعار الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن المواطنين سيستفيدون من خدمات أفضل بنفس التكلفة الحالية.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون وفق آلية واضحة ومعلنة، تضمن تقديم خدمة صحية بجودة عالية وبهامش ربح محدد.

وتطرق إلى الأزمة الحالية في القطاع الصحي المصري، مشددًا على أهمية تقييم تكلفة الخدمة الصحية بشكل شامل، بما في ذلك أجور العاملين والخدمات والأجهزة والأدوية.

وفي ختام تصريحاته، ذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي يشمل مشاركة القطاع الخاص، سيتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الصحية دون تحمل التكاليف الإضافية، حيث ستغطي منظومة التأمين الصحي هذه التكاليف.

وأشار إلى أن العلاج على نفقة الدولة سيظل متاحًا إما بقرار طبي أو بموافقة من التأمين الصحي عند الحاجة.