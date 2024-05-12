محمد الجازوي: قنوات المتحدة ملتزمة بضوابط الإعلانات وحقوقها

قال الإعلامي المخرج محمد الجازوي، مدير مجموعة قنوات النهار، إن الحديث المتعلق بالقضايا المتعلقة بالإعلان والإعلام لابد أن نضعه فى نصابه، لافتا أن هناك الآن منصات تذيع المسلسلات دون إعلانات لكونها تحصل على حقوقها من جهات ثانية مثل ارباح المشاهدات رقميا.

وأضاف " الجازوى" ضمن فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد"؛ والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، أن جهاز حماية المستهلك يقوم بالرقابة على كافة المنتجات إلا أن القنوات الخاصة التى ظهرت بكثافة هى التى أحدثت الفوضى فى سوق الإعلانات، مؤكدا التزام قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمعايير الرسمية الخاصة بحقوق الإعلانات.

ويدير المائدة الكاتب والشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، ويشارك لها كلًا من: المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والكاتب الصحفى خالد البرماوى، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والمخرج خالد محمد الأتربى، رئيس القناه الفضائية المصرية، والدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام سابقا، والدكتور عبدالله على بانخر أستاذ مساعد بقسم الاتصالات التسويقية كلية الاتصال والإعلام، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وعلاء الغطريفى، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، والمخرج عمرو عابدين، رئيس قناة النيل للدراما، والمخرج محمد الجازوى رئيس قنوات النهار، والدكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، والمخرج وليد حسن رئيس القناة الأولى المصرية.

كان المجلس الأعلى للثقافة قد نظم مائدة مستديرة بعنوان "الشباب والإعلام" من خلال لجنة الشباب بالمجلس بالتعاون مع لجنة الإعلام، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، يوم الأربعاء الماضي 8 مايو في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.