عضو "حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة: هناك خطوات حقيقية ملموسة لحل القضية الفلسطينية

قالت السفيرة وفاء بسيم، عضو لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، إن حل القضية الفلسطينية ليس قريبًا كما يُعتقد، متابعة: "لكن بدأت خطوات حقيقية ملموسة نرجو استمرارها لحل القضية".

وأضافت "بسيم" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "نعيش مرحلة من أصعب المراحل التي واجهت المجتمع الدولي في قضية مصيرية أصبحت نقطة الارتكاز لحل الكثير من القضايا الأخرى وخفض النزاع ودرجة التوتر في المنطقة".

وأشارت إلى أن هناك تهديدًا للأمن في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تهديد الأمن والسلم في منطقة المتوسط، مؤكدة أن العالم لم يعد يجرؤ أيًا كانت درجة تطرفه اليمينية وازدواجيته في المعايير على القول بأن ما يحدث في غزة ليس جريمة ضد الإنسانية.

كما أكدت أن المجتمع الدولي أيضًا ليس قادرًا على تجاهل ما يحدث في غزة، ومحاولة منع عملية برية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية.