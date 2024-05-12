الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: جيش مصر مسئول عن حماية الدولة وأمنها القومى

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في مايو 1978 بدأ التفاوض بين مصر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق السلام.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "اتفاقية السلام حددت التزامات الطرفين بين مصر وإسرائيل".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن رؤساء مصر على مدار تاريخها حافظوا على اتفاقية السلام، موضحًا أن مصر قامت بدور تاريخي من أجل القضية الفلسطينية.

وانفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء قائلًا: "جيش مصر مسئول عن الدولة المصرية وأمنها القومي"، متابعًا "حماس كانت مسئولة عن معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإسرائيل أغلقت معبري كرم أبوسالم ورفح من الجانب الفلسطيني".

واسترسل: "ما يحدث الآن في إسرائيل صورة مكررة خلال إدارة بوش الابن"، لافتًا إلى أن "إسرائيل تقوم بتهجير الفلسطينيين من رفح إلى خان يونس".

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