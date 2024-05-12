عبدالله بانخر: حقوق ملكية المحتوى فى وسائل إعلامنا العربية من أبرز المشكلات

قال الإعلامي السعودي الدكتور عبدالله بانخر، إن حقوق الملكية الخاصة بالمحتوى فى وسائل الإعلام من بين المشكلات الرئيسية فى وطننا العربي، وكذلك إشكالية أخلاقيات العمل الإعلامى، مؤكدًا أنه رغم ريادة مصر فى ملف الإعلام إلا أنه من بين المشروعات الخاصة لقياس المشاهدة فى وسائل الإعلام بين مصر والسعودية والإمارات لكن معايير القياس التى وضعت عن هذا المؤتمر لم تفعل بالشكل الكافي.

وأضاف "بانخر" ضمن فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد"؛ والتي تنظمها لجنة الإعلام وبدأت منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الإعلامي والشاعر د. جمال الشاعر، وبأمانة د. هشام عزمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أن المحاولات العربية لقياس المشاهدة فى وسائل الإعلام العربية "كلنا فى الهم واحد"، لافتًا إلى بروز أزمة قياس نسب المشاهدة فى وسائل الإعلام العربية.

وأوضح "بانخر" أن وسائل الإعلام حول العالم لها معايير منظمة وقواعد إلا أنه فى العالم العربي الأمور ليست منظمة على نحو جيد، خاصة وأنه بالنظر للمبالغ الخاصة بالإعلانات فى إعلامنا العربي غير منظمة.

ويدير المائدة الكاتب والشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، ويشارك بها كل من: المهندس إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، والكاتب الصحفى خالد البرماوى عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والمخرج خالد محمد الأتربى رئيس القناه الفضائية المصرية، والدكتور سامى عبدالعزيز أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام سابقًا، والدكتور عبدالله على بانخر أستاذ مساعد بقسم الاتصالات التسويقية كلية الاتصال والإعلام، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وعلاء الغطريفى رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، والمخرج عمرو عابدين رئيس قناة النيل للدراما، والمخرج محمد الجازوى رئيس قنوات النهار، والدكتورة منى الحديدى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، والمخرج وليد حسن رئيس القناة الأولى المصرية.

كان المجلس الأعلى للثقافة قد نظم مائدة مستديرة بعنوان "الشباب والإعلام" من خلال لجنة الشباب بالمجلس بالتعاون مع لجنة الإعلام، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، يوم الأربعاء الماضي 8 مايو في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

أدار المائدة الكتاب الصحفي حازم الملاح عضو لجنة الشباب، وشارك بها أحمد أيوب رئيس تحرير الجهورية، والإعلامية آية عبدالرحمن، والدكتور باسم عادل رئيس مجلس أمناء كتلة حوار، والدكتور جمال الشاعر، كاتب وإعلامي ومقرر لجنة الإعلام، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، عضو لجنة الإعلام، والإعلامي الدكتور حسن حسني نائب مقرر لجنة الشباب، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وعضو لجنة الإعلام، والدكتور رامي عطا رئيس قسم الصحافة بمعهد الشروق للإعلام، والدكتورة راندا رزق رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام، وطارق سعده نقيب الإعلاميين، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون.