الأحد 12 مايو 2024
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السفير محمد حجازى: يجب أن تتحمل إسرائيل عواقب ما تقوم به فى رفح

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بيان الخارجية المصرية اليوم قوي يصدر عن دولة صاحبة مسئولية منذ بداية الأزمة في غزة.

وأضاف "حجازي" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الدبلوماسية المصرية منذ بداية الأزمة في قطاع غزة تتحرك في جميع الاتجاهات، سواء على الأرض من خلال فتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية أو التحرك على المستوى السياسي من خلال الدبلوماسية المصرية والمحافل الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأشار إلى أننا وصلنا إلى مرحلة بدأت آلة القتل الإسرائيلية تتحرك بعشوائية وبشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، لذلك وجدت مصر أن المطلوب في هذه المرحلة الانضمام ودعم جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية؛ لتثبيت التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة والتي لم تمتثل لها إسرائيل من إدخال مساعدات ووقف العمليات العسكرية والسعي لحل الدولتين.

وأكد أن ما قامت به إسرائيل خطوة غير مسبوقة لخنق قطاع غزة، الأمر الذي يعزز ضرورة التوجه نحو تدابير عاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أنه لا بد من أن تتحمل إسرائيل عواقب ما تقوم به في رفح.

إسرائيل رفح رفح الفلسطينية مصر الحياة اليوم قناة الحياة

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