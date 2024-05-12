شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال تتعاون مع قمة "شركات ناشئة بلا حدود" لإطلاق حاضنة أعمال للمهاجرين

أعلنت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال عن التعاون مع قمة "شركات ناشئة بلا حدود" العالمية لإطلاق حاضنة أعمال مخصصة للمهاجرين وعمل برنامج لتوسع الشركات الناشئة العالمية في السوق المصري.

تم الإعلان عن الشراكة خلال القمة من فالنتينا بريمو، مؤسسة قمة “شركات ناشئة بلا حدود"، وعمر رزق، شريك مؤسس ومدير عام شركة انطلاق. سيقوم الجهتين بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج مخصص للمهاجرين لتنمية شركاتهم وبرنامج تسهيل توسع الشركات الناشئة العالمية إلى السوق المصري.

تهدف حاضنة أعمال المهاجرين على تشجيعهم للنمو بأفكارهم الريادية ودمج شركاتهم للاقتصاد الوطني. سيتم التركيز في البرنامج على جوانب إعداد ونمو الشركات الناشئة التي يقودها ال مع ضمان دمجهم في الاقتصاد الرسمي وتوفير ورش عمل تدريبية لنمو أعمالهم وجلسات توجيه واستشارات والوصول إلى الاستثمارات، وتقديم الاستشارات القانونية والمالية لهم، مما يسهل ربطهم بالنظام البيئي لريادة الأعمال في مصر.