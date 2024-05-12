الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

"المؤتمر" يثمن إعلان مصر اعتزامها دعم الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

رضا فرحات
رضا فرحات

ثمن اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ورسالة قوية للعالم أجمع بضرورة حل النزاعات بطرق سلمية بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن مصر لها دور تاريخي في عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمتلك تأثيرًا كبيرًا في المنطقة، وبدعمها لدعوى جنوب إفريقيا، تؤكد مصر التزامها بمعايير العدالة الدولية وحقوق الإنسان، كما يعكس هذا الدعم أيضًا رغبة مصر في رفع القضايا ذات الصلة بالمحكمة الدولية، والتي تعتبر مؤسسة هامة لتحقيق العدالة الدولية.

وأضاف: "القيادة السياسية منذ بداية الأزمة دعت الجميع إلى العودة إلى مائدة المفاوضات ووقف كل أشكال العنف ضد المدنيين وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أن مصر لديها من الآليات والأجهزة القادرة على التعامل باحترافية ومهنية مع كل التطورات في غزة والوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

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وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي، أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلقت ظروفًا غير قابلة للحياة في قطاع غزة، وهذا يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وخرقًا فاضحًا للقرارات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

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