الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مقرر أممي: خلال 30 عاما لم أر فظائع صادمة كالتهجير القسري للفلسطينيين

نزوح الفلسطينيين
نزوح الفلسطينيين

علق مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاجوبال، اليوم الأحد، على تهجير المدنيين الفلسطينيين برفح جنوب قطاع غزة، قائلا إنه لم يسبق له رؤية مثل هذه الفظائع الصادمة تعليقا على تهجير الفلسطينيين برفح.

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مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع فى شمال قطاع غزة مشتعلة منذ مساء أمس

جاء ذلك في منشور للمقرر الأممي عبر منصة "إكس"، اليوم، حول التهجير القسري للفلسطينيين في رفح على يد إسرائيل.

وقال راجاجوبال: "خلال أكثر من 30 عاما من الأبحاث والتعامل مع المجتمعات التي تعاني من النزوح لم أر أبدا فظائع صادمة مثل هذه".

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وأشار مقرر الأمم المتحدة إلى اضطرار أجيال من الفلسطينيين إلى النزوح لمرات عدة.

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