شاعر الإسكندرية اليوناني.. "الدستور" داخل متحف كفافيس بعد ترميمه (بث مباشر)

افتتحت إيكاترينى ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، متحف كفافيس الذى يقع فى قلب مدينة الإسكندرية بعد تطويره وترميمه تحت إشراف مؤسسة « أوناسيس»، وأجرت "الدستور" جولة داخل متحف كفافيس بعد ترميمه في بث مباشر.

متحف كفافيس بعد ترميمه

بعد زيارة رئيسة الجمهورية اليونانية "كاترينا ساكيلاروبولو"، افتتح منزل الشاعر "كفافيس" بالإسكندرية، بعد أن تولت مؤسسة "أوناسيس" تجديده.

و أعربت "كاترينا ساكيلاروبولو" رئيسة اليونان عن سعادتها بافتتاح منزل "كفافيس" بالإسكندرية بعد تجديده، وهو مشروع قامت به مؤسسة "أوناسيس" ونفذته بعناية خاصة، حيث، يمثل منحة كبرى، ليس فقط للجالية اليونانية في الإسكندرية والباحثين اليونانيين ومحبي أعمال كافافيس، ولكن أيضًا للمجتمع العالمي، الذي وجد في أبيات كافافيس شاعرأ عظيما من شعراء القرن العشرين".

ويحتفظ متحف كفافيس بمواد ببليوغرافية نادرة، وترجمات لشعر كفافيس إلى 20 لغة، ومخطوطات، وكتبه، وأكثر من 3000 مقالة وبحث مكتوب عن شعره.

يذكر أنه تم إفتتاح متحف كفافيس بمدينة الإسكندرية عام 1992 بمبادرة من المؤرخ والكاتب كوستيس موسكوف، والذي كان شخصًا نشيطًا وموهوبًا وأحد أهم الشخصيات الأدبية والعلمية في عام 1990 شغل منصب الملحق الثقافي لسفارة اليونان بالقاهرة حيث بقي حتى آخر حياته، في عام 1998 وأثناء وجوده في مصر عمل بجهد لإنشاء متحف كفافيس من أجل دعم دراسات الشعر من خلال منتدى كفافيس الدولي الذي لايزال يحدث حتى يومنا هذا في القاهرة والإسكندرية على التوازي مع فعاليات ثقافية وفنية أخرى.

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