حاسة الحب السابعة على طاولة المركز الدولي للكتاب.. الخميس

حاسة الحب السابعة، محور الأمسية التي يحتضنها المركز الدولي للكتاب، في الخامسة من مساء الخميس المقبل، 16 مايو الجاري، وذلك بمقر المركز الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة.

تفاصيل أمسية حاسة الحب السابعة

تحل الكاتبة زيزيت سالم، في الخامسة من مساء الخميس المقبل، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات المركز الدولي للكتاب، والتي يشرف عليها الناقد دكتور رضا عطية، في أمسية ثقافية لمناقشة مجموعتها القصصية والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت عنوان “حاسة الحب السابعة”.

هذا ويتناول المجموعة بالنقد والنقاش والتحليل كلا من: الكاتبة الروائية إنجي الحسيني، والكاتب الروائي زكريا صبح، ويدير الأمسية الكاتب دكتور طارق منصور.

وكانت المجموعة القصصية، “حاسة الحب السابعة”، للكاتبة زيزيت سالم، قد صدرت العام الماضي 2023، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تسرد المجموعة حكايات اجتماعية عن حيوات متفرقة لأناس يحلمون ويأملون في مستقبل بعيد عن الوحدة والخوف والخداع ولو قليلا.

والكاتبة “زيزيت سالم”، كاتبة مصرية من مواليد القاهرة، حصلت علي بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس قسم محاسبة.

فضلا عن مجموعة “حاسة الحب السابعة”، سبق وصدر لـ “سالم”، في العام 2013 كتاب بعنوان "أقلام دافئة"، كما صدر لها مجموعة قصصية بعنوان "عرائس السكر" 2018، ورواية "تبغ وشيكولاتة" 2020. عن دار بتانة للنشر، وثلاثة دواوين شعرية هي: في العام 2022 عن دار الأدهم للنشر تحت عنوان “ليل طويل القامة”، "أبجدية عشق" عام 2015، و"من شرفة المنتهى" عام 2016.

ومن إحدي نصوص مجموعة حاسة الحب السابعة"، نقرأ: استيقظت كارما على مشارف الفجر وهزتني برفق: ماما هناك أحد بالشقة، انتفضت فوق السرير ونظرت إلى مرآة دولابي المنتصب أمام باب الغرفة والذي ينعكس عليه جزءا من مساحة الصالة فلم أشاهد شيئا، مشينا ببطء وفتحنا الأنوار فلم نجد أحدا.

اجتمعت كارما مع الجيران واتفقوا على تركيب كاميرات للعمارة خاصة أن حارس العقار ليس متواجدا بصفة دائمة، وأكدت عليَّ أن أوصد باب الشرفة من الداخل كل يوم، سافرت كارما وقلبي سافر معها، فقد عدت إلى وحدتي وسكوني وصوت أقدام الصغار الذي كان قد تلاشى وسط ضحكات كريم وصوت كارما العالي.