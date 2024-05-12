الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

برلماني: دعم مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل استكمالًا لجهودها في الدفاع عن القضية الفلسطينية

النائب المهندس حازم
النائب المهندس حازم الجندي

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية نظرا للجرائم التى ارتكبتها بحق الفلسطينيين يأتي استكمالًا لجهودها المبذولة لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفض مخطط تصفية قضيته والاعتداء على أملاكه.

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ما دلالات اعتزام مصر التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية؟


وأكد الجندي في بيانه اليوم، أنه سبق وتقدمت مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية تكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقوانين الإنسانية وممارساتها الغاشمة التي وصلت إلى جرائم حرب إبادة جماعية، تستخدم فيها أبشع أنواع الأسلحة ضد مدنيين عُزل ومرضى وأطفال ونساء وشيوخ، بالإضافة إلى أنها دمّرت البنية التحتية للأراضي المحتلة عن عمد وسط صمت المجتمع الدولي.

وأوضح أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي شاهدها الجميع عبر الشاشات كشف وحشيته ونيته عن تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم خارج أراضيهم، الأمر الذي يُنذر بتوتر الأمن والاستقرار ليس في المنطقة العربية فقط وإنما حول السلام الشامل دوليًا.

ولفت الجندي إلى أن مصر لم تكتف بالتنديد أو حشد الرأي العام العالمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاولة وقف العدوان الإسرائيلي، بل دفعت جهودها لإطلاق أكثر من مبادرة نحو إقرار هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، وإرسال أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في غزة، وفتحت معابرها أمام هذه المساعدات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي حاول ومازال يحاول عرقلة مرور هذه المساعدات إلى الفلسطينين، في محاولة لممارسة أبشع أنواع القتل والإبادة، الأمر الذي يتطلب تدخل الجميع وتحركات عاجلة لوقف هذه الأزمة الإنسانية.

النائب المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ الهيئة العليا لحزب الوفد حزب الوفد مصر

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