الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تشديد الإجراءات القانونية لمواجهة الحوادث المرورية.. اللواء مدحت قريطم يوضح (فيديو)

جادث - أرشيفية
جادث - أرشيفية

كشف اللواء مدحت قريطم، المساعد السابق لوزير الداخلية، عن إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين لقواعد السرعة المحددة على الطرق، موضحا أن القرار الصادر اليوم من النائب العام يتضمن توجيهات بتطبيق القانون بحزم على السائقين الذين يتجاوزون الحدود القصوى للسرعة، مع التمييز بين الحدود الدنيا والقصوى للسرعة المسموح بها.

وأضاف قريطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، إن أي تجاوز للسرعة يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وسيتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة الجنائية، وذلك بناءً على درجة خطورة المخالفة ومدى تجاوز السرعة المسموح بها.

وأضاف قريطم: "إذا تجاوزت السرعة 120 كم/ساعة، سأواجه مخالفة، لكن من يتعدى السرعة إلى الحدود القصوى، سيُحال فورًا إلى النيابة ويُحاكم جنائيًا"، وبهذا يُشدد القرار الجديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطيرة، في محاولة لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

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