الجبلاوى: المصريون خلف القيادة السياسية فى جميع قراراتها بشأن القضية الفلسطينية

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اعتزام مصر التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في الانتهاكات والمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية، مؤكدا موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني من قديم الأزل.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم أن اعتزام مصر التحرك الرسمي أمام محكمة العدل الدولية بسبب تفاقم حدة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقية تواجه آدميتهم فالفلسطينيين يعيشون ظروف إنسانية صعبة غير مسبوقة فلا يوجد أي شىء يصلح للحياة.

وأوضح أن هناك تعنتا واضحا من الجانب الإسرائيلي بشأن المفاوضات التي أجرتها مصر ومازالت تجريها للوصول إلى حل سلمي، طالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار على الفلسطينيين المدنيين العزل، قائلا: رصاص الإسرائيليين لا يفرق بين أطفال أو نساء أو شيوخ أو رجال.

وشدد الجبلاوي على أن المصريين يقفون خلف القيادة السياسية في الإجراءات المناسبة تجاه القضية الفلسطينية، كما يؤيدون القرارات التي تصدرها الدولة قائلًا: "تحيا مصر".