الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": إسرائيل تستهدف قوات الدفاع المدني والعاملين في مجال العمل الإنساني بغزة

جريدة الدستور

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، عبد المنعم إبراهيم، تطورات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن القصف ودوي الانفجارات في رفح الفلسطينية ما زال مستمرًا ويتم سماعه بوضوح، متابعًا: "نسمع قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين وتحديدًا في شرق مدينة رفح الفلسطينية وفي مختلف مناطق قطاع غزة".

وأضاف أن وتيرة القصف تهدأ لكنها تعود مرة أخرى، مشيرًا إلى عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة بكثافة حيث وصل عدد الشهداء في كافة أنحاء القطاع اليوم إلى 63 شهيدًا بالإضافة إلى قرابة الـ120 مصابًا وهذه حصيلة أولية غير نهائية لأعداد الشهداء والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

كما أشار إلى أن قوات الدفاع المدني لم تتمكن من انتشال جثث الشهداء أو المصابين وإسعافهم بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، بالإضافة إلى استهداف قوات الدفاع المدني ومن يعملون في مجال العمل الإنساني داخل قطاع غزة.

غزة قطاع غزة الدفاع المدني اكسترا نيوز الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

العين حق.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أصغر مربي نعام ببنها (صور)

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ادعى الثأر لشرفه.. طبلية عشماوي تنتظر قاتل زوجته بسبب "الجمعية" بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

صور

تحفة معمارية.. مسجد ومقام السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمي

الفخّار المصري.. حرفة تقليدية تُقاوم الاندثار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب