"إكسترا نيوز": إسرائيل تستهدف قوات الدفاع المدني والعاملين في مجال العمل الإنساني بغزة

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، عبد المنعم إبراهيم، تطورات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن القصف ودوي الانفجارات في رفح الفلسطينية ما زال مستمرًا ويتم سماعه بوضوح، متابعًا: "نسمع قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين وتحديدًا في شرق مدينة رفح الفلسطينية وفي مختلف مناطق قطاع غزة".

وأضاف أن وتيرة القصف تهدأ لكنها تعود مرة أخرى، مشيرًا إلى عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة بكثافة حيث وصل عدد الشهداء في كافة أنحاء القطاع اليوم إلى 63 شهيدًا بالإضافة إلى قرابة الـ120 مصابًا وهذه حصيلة أولية غير نهائية لأعداد الشهداء والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

كما أشار إلى أن قوات الدفاع المدني لم تتمكن من انتشال جثث الشهداء أو المصابين وإسعافهم بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، بالإضافة إلى استهداف قوات الدفاع المدني ومن يعملون في مجال العمل الإنساني داخل قطاع غزة.