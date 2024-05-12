مقدمة "سوبر أبلة": هدفي تعليم الأطفال اللغة العربية بطريقة مبتكرة

استضاف برنامج “السفيرة عزيزة” المُذاع على فضائية “دي إم سي”، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، صانعة المحتوى إسراء محمد والتي تُقدم محتوى ترفيهي “سوبر أبلة”، لتعليم الأطفال اللغة العربية بطرق مبتكرة.

وقالت إسراء محمد، خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، إنّ التعامل مع الأطفال أسهل كثيرًا من التعامل مع البالغين، لافتة إلى أنّ جذب الأطفال ليس بالأمر سهل، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وأكدت على أنّ حبها للغة العربية هو من شجعها على تقديم هذا المحتوى، مواصلة: “المحتوى اللي كان بيتقدم بالعربي لما كنت صغيرة، لم يتم تطويره من أيام (بكار)، ومن هنا ابتديت أشوف هما بيتفرجوا على ايه، واشوف السوق في الدول الأخرى، واعرضه للأطفال هنا بطريقة عربية مصرية مبتكرة”.

وتابعت: “مصر بلد بها حضارات كثيرة، وثروتها الأساسية هي الثروة البشرية، عشان كدة لازم نخلق أطفال تشوف كل الحضارات والتراث ده ونربطه بشكل معاصر، يناسب فهمهم”.