الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تهديدات بالاغتصاب وترويع الأطفال بكلاب بوليسية.. جرائم الاحتلال في الضفة الغربية

جرائم الاحتلال في
جرائم الاحتلال في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت  عدة بلدات برام الله، في الضفة الغربية، واندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، كما اقتحمت القوات مخيم بلاطة صباح اليوم بآليات كبيرة، وجرافات.

ولفتت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، أسفرت عن ارتقاء شهيد هو أحد أعضاء كتيبة عرين الأسود.

ونوهت إلى أن قوات الاحتلال قامت بهدم منزلين لأسيرين، أحدهما أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال، وذلك بحجة أن البناء بدون ترخيص، كما تم فرض غرامات مالية باهظة على آخرين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تواصل  اقتحام للمنازل والاعتقالات، واعتقلت اليوم 28 فلسطيني منهم أطفال وأسرى سابقون، ليصل عدد المعتقلين في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 8 آلاف و710 فلسطينيين، منهم نساء وأطفال.

وكشفت أن بعض الفلسطينيات المفرج عنها من سجون الاحتلال، قالت إن هناك ابتزاز وتهديدات بالاغتصاب والضرب المبرح للنساء والأطفال، كما أن الكلاب البوليسية تدخل على زنازين الأشبال ويتم ترويعهم.

وختمت بأن ما يحدث في غزة يحدث في الضفة ولكن بوتيرة صامتة.

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