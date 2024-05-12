11 يونيو.. الحكم على متهم في أحداث شغب السلام

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حماده الصاوي، اليوم، حجز إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب السلام"؛ لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 11 يونيو للحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي وعلى عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة أن "المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، صوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان، ما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".