الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزير الخارجية البريطاني يصف حركة حماس بـ"قاسية"

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، حركة حماس بأنها "قاسية" بسبب شريط فيديو يُظهر المحتجز البريطاني الإسرائيلي نداف بوببلويل، الذي أعلنت الحركة أنه توفي في غزة جراء غارة جوية إسرائيلية.

في حديثه لبرنامج "Sunday With Laura Kuenssberg" المذاع على هيئة الإذاعة البريطانية، قال: “لا يمكنني تقديم أي تحديثات جديدة هذا الصباح”.

وتابع: "شاهدت الفيديو على تويتر مثل أي شخص آخر، الذي نشرته حماس، وهو يظهر نداف وهو يُجيب على سؤال حول هويته. عند مشاهدتي لهذا الفيديو، يتبادر إلى ذهني مدى قسوة تلك الأفعال، وكيف تستغل المشاعر العائلية بهذه الطريقة.

واختتم: "لقد التقيت بعائلة نداف وشقيقته، وشعرت بالحزن العميق الذي يعانونه منذ أكثر من 200 يوم. وعندما تشاهد ما تخطط حماس لفعله، فإنك تدرك فورًا الظلم والقسوة واللا إنسانية التي نتعامل معها بصراحة".

وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون حماس المحتجز البريطاني الإسرائيلي هيئة الإذاعة البريطانية غارة جوية إسرائيلية

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