للمرة الثانية خلال أسبوع.. الرئيس الفلسطينى يدخل المستشفى فى رام الله

للمرة الثانية خلال أسبوع، دخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المستشفى لإجراء فحوصات روتينية وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم، بأن الرئيس الفلسطيني أبومازن غادر المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، بعد إجرائه فحوصات طبية روتينية، وكانت النتائج مطمئنة.

وفي الثالث من مايو الجاري، دخل الرئيس الفلسطيني إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، لإجراء فحوصات طبية روتينية، حسبما نقلة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

وفي قت سابق من اليوم، أعلنت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت مصر أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعبًا يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.