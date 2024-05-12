الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هو اليوم العالمي للممرضات وكيف يحتفل العالم به؟

اليوم العالمي للممرضات
اليوم العالمي للممرضات

يصادف اليوم 12 مايو الاحتفال باليوم العالمي للممرضات، تكريمًا لدور الممرضات في تقديم الرعاية الصحية والدعم للمرضى في جميع أنحاء العالم، وتم اختيار الثاني عشر من مايو لهذا الاحتفال لأنه يوم ميلاد فلورنس نايتنغيل، التي كانت أيقونة لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتطوير مهنة التمريض في القرن التاسع عشر. 

وتعتبر فلورنس نايتنغيل أحد أوائل الممرضات الحديثات وقد ساهمت بشكل كبير في تطوير ممارسات التمريض وتعزيز الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، ويتم خلال هذا اليوم تسليط الضوء على أهمية دور الممرضات وتكريم جهودهم وتضحياتهم في الرعاية الصحية، من خلال تنظيم فعاليات وندوات ومحاضرات للتوعية بدور الممرضات وتعزيز التقدير لهم، ويشكل اليوم العالمي للممرضات فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه ممارسي التمريض ووضع خطط لتحسين بيئة العمل وتعزيز الدعم لهم.

كيف يحتفل العالم باليوم العالمي للممرضات؟

تختلف طرق الاحتفال باليوم العالمي للممرضات من بلد إلى آخر، ولكن في العادة يتم تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة لتكريم وتقدير دور الممرضات، ومن بين الطرق الشائعة للاحتفال بهذا اليوم:

التكريم الرسمي

 يتم تنظيم حفلات ومراسم رسمية في المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الصحية الأخرى لتقدير وتكريم الممرضات عن جهودهم وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية.

نقابة التمريض: تعتزم تكريم الكوادر خلال الاحتفال باليوم العالمى للتمريض

الندوات والمحاضرات

تُعقد ندوات ومحاضرات توعوية لتسليط الضوء على دور الممرضات في الرعاية الصحية، ولمناقشة التحديات التي يواجهونها وكيفية دعمهم وتعزيز بيئة العمل لديهم.

المسابقات والفعاليات الثقافية

يتم تنظيم مسابقات وفعاليات ثقافية متنوعة لتسلية وترفيه الممرضات، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتآزر بينهم.

التوعية العامة

يُنظم حملات توعية عامة للتأكيد على أهمية دور الممرضات في النظام الصحي وتعزيز التقدير لهم من قبل المجتمع.

الهدايا والتكريم الشخصي

قد تقدم المؤسسات الصحية والجهات الحكومية والشركات الخاصة هدايا وجوائز تقديرية للممرضات كتكريم لجهودهن.

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