"القاهرة الإخبارية": قصف مكثف بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف وسط مدينة رفح الفلسطينية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك قصف إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في الجانب الشرقي من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأشار "أبو كويك"، أن الطائرات الإسرائيلية تستهدف حيي السلام والجنينة ومنطقة التنور شرق رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى قصف مكثف بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف وسط مدينة رفح الفلسطينية.

كما أكد أن مروحيات الاحتلال تطلق النار تجاه المناطق الجنوبية الشرقية في حي الزيتون بمدينة غزة، وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين.