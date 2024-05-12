خبير سياسات دولية: الشعب الإسرائيلى لديه عدم ثقة فى شخص نتنياهو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسيات الدولية، إن هناك الكثير من الانقسامات داخل الشارع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الشعب في تل أبيب لديه عدم ثقة في شخص بنيامين نتنياهو.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الشارع الإسرائيلي يحمّل بنيامين نتنياهو مسئولية ما حدث في السابع من أكتوبر، وأنه يعمل لصالحه الشخصي والبقاء في السلطة.

ونوه بأن مصر لا تبخل بأي جهد من أجل الوصول لحل يسهم في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن المفاوض المصري يتحدث بعقلانية من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك ضغطً مصريًا غير مسبوق من أجل إنهاء المفاوضات بشكل يريح قلوب الفلسطينيين، مضيفًا أن الإسرائيلي لا يملك العقل والتصرف الذي يجعله مفاوضًا يسعى لإنهاء الأزمة.