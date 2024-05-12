لاتغمضوا أعينكم عنهم لحظة.. خطر «نهضة بركان» بين أقدام هؤلاء

ستكون مهمة لاعبي الوسط ومدافعي الزمالك صعبة الليلة أمام نهضة بركان في مباراة الذهاب بنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لعدة أسباب أهمها إقامة المباراة في ملعب نهضة بركان وأمام جمهوره المتحمس الذي يدعم بقوة رغبة الفريق في تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز ببطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة بنظامها الجديد ومعادلة رقم الصفاقسى التونسي وسبق للفريق المغربي تحقيق اللقب عامى 2020 على حساب بيراميدز و2022 ضد أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ليكون أول ناد مغربي يحقق هذا الإنجاز.

رباعي هجومي شديد الخطورة

وإضافة للحماس الجماهيري يملك فريق نهضة بركان رباعيا هجوميا خطيرا يحتاج ليقظة تامة من مدافعي الزمالك ولاعبي الوسط لإيقافهم وهم الجناحين يوسف مهري والكونغولي توسيليا كاسندى ويمتاز الأول بالسرعة وقوة التسديدات وطول القامة وإجادة ضربات الرأس وسجل أربعة أهداف في الدوري المغربي وبالتالي يشكل خطورة في سرعة انطلاقه وخطورة أيضا عندما ينضم لقلب الهجوم للتعامل مع الكرات العرضية.

أما الكونغولي توسيليا كاسندي فأهم مميزاته هي القوة والسرعة لذلك سيشكل ضغطا هائلا على أحمد فتوح الذي سيحتاج لدعم من الجناح الأيسر للزمالك لذلك يعتبر إبراهيم نداي الأفضل للعب في هذا المركز لإجادته القيام بالواجبات الدفاعية.

الضلع الثالث في المربع الهجومي لنهضة بركان هو يوسف الفحلي رأس الحربة الصريح وهداف الفريق في الدوري المغربي برصيد تسعة أهداف إضافة لهدف في الكونفدرالية ويجيد التعامل مع الكرات العرضية.

ويعتبر محمد المرابط الضلع الرابع في المربع الهجومي وسجل هدفين في الدوري وهدفين في الكونفدرالية ويجيد الاختراق في عمق الدفاع ومساندة يوسف الفحلي المهاجم الصريح.

إيسوفو دايو المدافع الهداف

وتزيد خطورة نهضة بركان في وجود المدافع الهداف البوركيني إيسوفو دايو الذي سجل ثلاثة أهداف في الدوري المغربي وهدفا في الكونفدرالية نتيجة استغلال طول قامته في ضربات الرأس خاصة من خلال الكرات الثابتة.

وجود رباعي هجومي خطير ومدافع هداف يتطلب من مدافعي الزمالك ولاعبي الوسط اليقظة التامة والتركيز طوال الـ 90 دقيقة ويتطلب أيضا منظومة دفاعية متكاملة تبدأ من رأس الحربة وتنتهي عند محمد عواد حارس المرمى يقوم فيها كل لاعب بأداء دوره دون تهاون أو تعب.