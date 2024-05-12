الزراعة: إعطاء أكثر من 6.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تواصل وزارة الزراعة متابعة تحصين الماشية في المحافظات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم إعطاء أكثر من 6.1 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى والتي بدأت 19 مارس 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح "صابر"، أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و233 ألفا و815 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة حتى 8 مايو الجاري، وتحصين حوالي 2 مليون و895 ألفا و467 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة حتى 8 مايو الجاري أيضا.



وكانت وزارة الزراعة، أطلقت قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بمحافظة كفر الشيخ في إطار مبادرة حياة كريمة تحت إشراف الدكتو عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك في الفترة من 11 إلى 16 مايو 2024.

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه القافلة ستشارك فيها جميع الجهات والمعاهد المختصة بالوزارة، مثل معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية.