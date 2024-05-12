مبادرات الهجرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.. زيادة التحويلات الدولارية و دعم استقرار العملة

تعمل الهجرة المصرية بقيادة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة جاهدة على تعزيز دورها في دعم الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة التحويلات الدولارية من المصريين المقيمين في الخارج، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

واستجابة لطلبات المصريين بالخارج، تم إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لاستجلاب سيارة من الخارج، بواقع مرحلتين، الأولى لمدة 3 أشهر، وتمت الموافقة على مد العمل بها لثلاثة أشهر جديدة، والمرحلة الثانية جاءت لمدة 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر مماثلة للسماح لمن لم يستفيدوا من المبادرة بعد باستيراد سيارة لهم، دون أي جمارك أو رسوم أو ضرائب، في مقابل إيداع وديعة دولارية لمدة 5 سنوات يستردها بالكامل بسعر العملة في وقتها،

وتهدف مبادرة السيارات إلى تسهيل دخول المصريين المقيمين في الخارج سياراتهم الشخصية إلى مصر دون دفع رسوم جمركية، وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

وجاءت نتائج كالتالي

إجمالي المبالغ المحولة 767 مليون دولار، مدة الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة 5 سنوات.

إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرة، بلغت حوالي 1.8 مليار دولار.

الإفراج عن نحو 29 ألف سيارة، وسدد حوالي 265 ألفا من الرسوم.

602 ألف سيارة صدر لأصحابها أوامر الدفع.

مبادرة التسوية التجنيدية

وأعادت وزارة الهجرة فتح مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، ولمدة شهرين، وذلك للمرة الثانية استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصًا من الدولة المصرية على تقديم كل التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، مقابل 7 آلاف دولار او يورو.

وتهدف مبادرة التسوية التجنيدية إلى إتاحة الفرصة للشباب المصريين المقيمين في الخارج لتسوية أوضاعهم التجنيدية دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.

شروط مبادرة التسوية التجنيدية

أن يكون المتقدم مصريًا مقيمًا في الخارج.

أن يكون المتقدم قد بلغ السن القانونية للتجنيد.

ألا يكون المتقدم قد سبق له التقدم للتسوية التجنيدية.

دفع رسوم التسوية التجنيدية.

مزايا مبادرة التسوية التجنيدية

إمكانية تسوية الأوضاع التجنيدية من خلال القنصلية المصرية في بلد الإقامة.

الحصول على شهادة خلو من التجنيد.

إمكانية السفر إلى مصر دون أي قيود.

الحصول على فرص عمل داخل مصر.

نتائج مبادرات الهجرة

حققت مبادرات الهجرة نتائج إيجابية كبيرة، حيث ساهمت في زيادة التحويلات الدولارية من المصريين المقيمين في الخارج، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

ويصل عدد المصريين العاملين بالخارج نحو 14 مليون مصري معظمهم في دول الخليج العربي، بحسب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة سها جندي.

وكانت سجلت حويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 21.2% لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 مقابل 12 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.