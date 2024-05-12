جامعة أسيوط تعقد لقاءً تنمويًا حول "مهارات تنظيم الوقت وإدارة الذات"

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، لقاءً تنمويًا حول "مهارات تنظيم الوقت وإدارة الذات"، والذي يمتد خلال يومي ١٢ و١٣ مايو الجاري، بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري بالجامعة، تحت إشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تحرص على تحقيق التحسين المستمر في الأداء الإداري، وتطوير مهارات العاملين بالجامعة، وتأكيد أهمية استثمار الوقت، وإدارته، بوصفه من أهم أسس النجاح في مختلف مجالات الحياة، والعمل على الاستفادة القصوى منه في تحقيق الأهداف المرجوة، وتوفير بيئة عمل صحية، ومنتجة، وتعزيز الروح التعاونية والتفاعل بين الأقسام، والإدارات المختلفة؛ لتحقيق التميز في العمل.

الملتقى يستهدف التحسين المستمر فى الأداء الإدارى

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الهدف من اللقاء تعزيز، وتنمية، وصقل مهارات الجهاز الإداري بالجامعة، ومساعدته على تبني أساليب واستراتيجيات وطرق منظمة في استثمار، وجدولة أوقاته، وأولوياته؛ بما يساعده على التعامل مع كافة الضغوط التي يواجهها أثناء قيامه بأعماله.

يأتي اللقاء بتنظيم الأستاذ عبدالقادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو 50 من العاملين بالإدارات المختلفة من كافة قطاعات الجامعة.

وناقش اللقاء عددًا من المحاور المهمة حول: مفهوم إدارة الوقت، وأدوات تنظيم الوقت، وإدارته، وطرق إدارة الوقت، والتحفيز الذاتي كأداة لإدارة الوقت، للدكتور أحمد سيد سباعي عضو هيئة تدريس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، ومحاضرة أخرى حول: الدور القيادي في توزيع المهام، التفويض والتمكين كأسلوب لاستثمار الوقت، وتخفيف ضغوط العمل، والمهارات الأساسية لإدارة الذات، واستراتيجيات الاستثمار الفعال للوقت، ويناقشها الدكتور محمد علي صادق المدرس المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة.