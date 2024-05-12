كشف ملابسات اختفاء فتاة فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من كشف ملابسات اختفاء فتاة عن منزلها بمركز بني مزار في المنيا.

بالنسبة لما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" متضمنًا استغاثة بشأن تغيب فتاة مُقيمة بمركز بنى مزار بالمنيا، فقد تبين أنه بتاريخ 30/4/2024 أبلغ والد الفتاة الأجهزة الأمنية بالمنيا بتغيب ابنته عن منزلها عقب خروجها من المنزل بتاريخ 29/4/2024 ولم يتهم أو يشتبه في غيابها جنائيًا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وفي وقت لاحق عادت المتغيبة للمنزل وتبين أنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها طرف أحد أقاربها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.