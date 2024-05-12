الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب فرش بضاعة.. إحالة بائع قطع يد شاب في القاهرة للجنايات

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم، إحالة بائع متجول للجنايات؛ لاتهامه بطعن شاب وقطع كف يده، بسبب فرش بضاعته أمام مسكنه.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين بائع متجول، وشاب بسبب محاولة البائع افتراش الأرض أمام العقار الذي يسكن به المجني عليه، وتبين أن المجني عليه طلب من البائع عدم افتراش الأرض أمام العقار محل سكنه.

 نتائج التحريات

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بائع متجول طعن شاب قطع كف يد فرش العقار

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