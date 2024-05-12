الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مواعيد عمل الشهر العقاري.. والأرقام الساخنة لتوثيق الأوراق

مواعيد عمل الشهر
مواعيد عمل الشهر العقاري

يتسأل الكثيرين عن مواعيد عمل الشهر العقاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وذلك من قبل الراغبين في توثيق مستنداتهم للبيع أو الرشاء وإضافة الطابع القانوني عليها حيث بلغ عدد المكاتب نحو 572 فرع توثيق على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات.

مواعيد عمل الشهر العقاري

تأتي مواعيد عمل الشهر العقاري في كافة فروعها بجميع محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 مساء خلال الفترة الصباحية ومن الساعة 2:30 ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساءا يوميا فيما عدا يوم الجمعة والذي يعد العطلة الأسبوعية بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية والتي تعطل فيها الدولة العمل في كافة الهيئات والمصالح الحكومية.

وكانت قد طورت وزارة العدل كافة فروع التوثيق التابع لمصلحة الشهر العقاري من خلال التوسع في افتتاح المكاتب المميزة داخل المولات التجارية والأندية الكبرى بالإضافة إلى الدفع بسيارات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتي تدعم الفروع الثابتة حال وجود زحام تيسيرا على المواطنين.

بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. مواعيد عمل الشهر العقاري والتوثيق 2024

إنشاء فرع توثيق بالعاصمة الإدارية يتبع الشهر العقارى بالقاهرة

أنواع التوكيلات الصادرة من الشهر العقاري 

يمكن استخراج العديد من التوكيلات الرسمية من خلال فروع مكاتب الشهري العقاري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والتي تتلخص فيما يلي:-

  • التوكيل الرسمي العام للقضايا.
  • التوكيل الرسمي العام للبنوك.
  • التوكيل العام المخصص.
  • إقرار بشطب دعوى.
  • إقرار تصحيح محرر موثق وإقرار رسمي.
  • خدمات توثيق العقارات.
  • توكيل إدارة سيارة.
  • توكيل بيع سيارة.
  • عقد بيع سيارة.

ويمكن للمواطنين الراغبين في توثيق عقود للبيع والشراء وغير ذلك بشكل أون لاين طلب خدمة السيارات المتنقلة والتي نجوب المحافظات وذلك من خلال الرقم الساخن لمصلحة الشهر العقاري عبر 155999 ودعوتها إلى المنازل لإنهاء توثيق محرر أو من خلال الرقم 0155555985.

اقرأ أيضا 

تابع.. مواعيد عمل الشهر العقاري 2023 في مصر بالتفصيل

مواعيد عمل الشهر العقاري عمل الشهر العقاري الشهر العقاري أنواع التوكيلات مصلحة الشهر العقاري فروع مكاتب الشهري العقاري

مواد متعلقة

حكم زراعة الشعر وفقًا لدار الإفتاء

سعر أوقية الذهب بالدولار في البورصة العالمية

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. جدول امتحانات الشعبة الأدبية

رابط نماذج امتحانات دراسات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني pdf

الإجازات الرسمية 2024 القادمة شهر يونيو

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024.. وجدول الزيادة

موعد أول رحلات الحج 2024.. والضوابط والأسعار

شروط الأضحية 2024 .. وأسعارها وأول أيام عيد الأضحى 1445 فلكيا

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر يكشف لـ«الدستور» تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفيدرالية

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

مساجد جددها "البهرة" فى مصر.. أبرزها "الحسين" و"السيدة زينب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"