مواعيد عمل الشهر العقاري.. والأرقام الساخنة لتوثيق الأوراق

يتسأل الكثيرين عن مواعيد عمل الشهر العقاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وذلك من قبل الراغبين في توثيق مستنداتهم للبيع أو الرشاء وإضافة الطابع القانوني عليها حيث بلغ عدد المكاتب نحو 572 فرع توثيق على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات.

مواعيد عمل الشهر العقاري

تأتي مواعيد عمل الشهر العقاري في كافة فروعها بجميع محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 مساء خلال الفترة الصباحية ومن الساعة 2:30 ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساءا يوميا فيما عدا يوم الجمعة والذي يعد العطلة الأسبوعية بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية والتي تعطل فيها الدولة العمل في كافة الهيئات والمصالح الحكومية.

وكانت قد طورت وزارة العدل كافة فروع التوثيق التابع لمصلحة الشهر العقاري من خلال التوسع في افتتاح المكاتب المميزة داخل المولات التجارية والأندية الكبرى بالإضافة إلى الدفع بسيارات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتي تدعم الفروع الثابتة حال وجود زحام تيسيرا على المواطنين.

أنواع التوكيلات الصادرة من الشهر العقاري

يمكن استخراج العديد من التوكيلات الرسمية من خلال فروع مكاتب الشهري العقاري المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والتي تتلخص فيما يلي:-

التوكيل الرسمي العام للقضايا.

التوكيل الرسمي العام للبنوك.

التوكيل العام المخصص.

إقرار بشطب دعوى.

إقرار تصحيح محرر موثق وإقرار رسمي.

خدمات توثيق العقارات.

توكيل إدارة سيارة.

توكيل بيع سيارة.

عقد بيع سيارة.

ويمكن للمواطنين الراغبين في توثيق عقود للبيع والشراء وغير ذلك بشكل أون لاين طلب خدمة السيارات المتنقلة والتي نجوب المحافظات وذلك من خلال الرقم الساخن لمصلحة الشهر العقاري عبر 155999 ودعوتها إلى المنازل لإنهاء توثيق محرر أو من خلال الرقم 0155555985.

اقرأ أيضا

تابع.. مواعيد عمل الشهر العقاري 2023 في مصر بالتفصيل