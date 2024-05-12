سيدة تطالب بنفقة أطفالها: "أخت زوجي بتتسول بعيالي"

تقدمت سيدة بدعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها بنفقة أطفالها من زوجها، بسبب استغلال شقيقته أطفالها في التسول بالمترو، أثناء إقامتها معه في أرض صحراء اشتراها لزراعتها بالإسماعيلية.



وقالت الزوجة وتدعى "أنغام" في دعواها التي تحمل رقم ٩٣٥٠ لسنة ٢٠٢٤: خرج زوجي من عمله معاش مبكر وقرر شراء أرض في منطقة بعد الإسماعيلية لزراعتها بالسمسم، وأجبرنا علي السفر معه لمساعدته، وبعد سفرنا معه وجدت أن مستقبل أبنائي سيضيع في التعليم لعدم وجود مدرسة بالمنطقة فهي غير صالحة للسكن والمعيشة، فطلبت منه الرجوع للقاهرة ووعدته بالحضور لمساعدته في الإجازة الصيفية.



وأضافت، بالفعل عدنا للقاهرة بعد خلافات ومشاكل كبيرة لكنه هددني بالزواج علي إذا لم أحضر وأقيم معه، فاضطريت أن أترك أبنائي مع عمتهم وهي مطلقة وليس لديها أبناء، فلم ترفض طلبي بالعكس كانت في غاية السعادة قائلة: "دول هيملوا عليا البيت".



واستكملت: بعد 3 شهور من نزولي القاهرة اكتشفت أن عمة ابنائي تجبرهم على التسول وبيع المناديل بالمترو بعد خروجهم من مدارسهم وهددتهم بالحرق إذا رفضوا، وبمواجهتها قالت: "بجيب حق أكلهم لأنهم بياكلوا كتير"، فرفضت العودة مرة أخرى لزوجي وأخبرته بأنني لن أترك أبنائي مرة أخرى مهما حدث، ومنذ سفره وهو رافض الإنفاق علينا وأخبرنا بأنه سيتزوج عن قريب.