حبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته وطعنها بسبب خلافات أسرية 4 أيام

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته وطعنها بسبب خلافات أسرية بينهما في منطقة العمرانية بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته وطعنها بسبب خلافات أسرية

في يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين شخص وزوجته على إثر خلافات زوجية بينهما، وتطورت إلى مشاجرة، استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض وسدد طعنة نافذة لزوجته حتى سقطت غارقة في دمائها تصارع الموت.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بإصابة سيدة بطعن نافذ بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة السيدة بطعنة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها؛ بسبب خلافات زوجية بينه وبين زوجته، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.