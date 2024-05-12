الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد غياب 6 سنوات.. مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود في 4 أكتوبر

مهرجان وهران
مهرجان وهران

أعلن مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، عن إقامة الدورة 12 في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر  2024 بمدينة وهران غربي الجزائر.
وكان المهرجان قد غاب لمدة 6 سنوات، حيث تم تنظيم آخر دورة عام 2018 وهي الدورة 11.
ويرأس الدورة 12 من المهرجان الفنان عبد القادر جريو مع إدارة فنية جديدة من المحترفين والمهنيين في مجال السينما، بالإضافة إلى هيئة استشارية من صناع السينما.
وستعرف الدورة الجديدة برنامجا متنوعا وزخما كبيرا في الفعاليات، كما ستعرض آخر إنتاجات السينما العربية بحضور صناعها.
باب المشاركة في مختلف مسابقات المهرجان سيتم الإعلان عنه قريبا، ناهيك عن فتح مسابقة لاختيار الملصقة الرسمية للمهرجان. 
وعن الدورة 12 من المهرجان قال الفنان عبد القادر جريو، إن الدورة الجديدة ستعرف زخما كبيرا من خلال البرنامج المُسطّر ووضع أسس جديدة لدعم الصناعة السينمائية في الجزائر والعالم العربي وجعل هذا الحدث السينمائي مركزا للتأثير في السينما العربية، ناهيك عن إبراز الجانب السياحي لمدينة وهران الساحرة بالشراكة الوثيقة مع السلطات المحلية للمدينة
ويضيف جريو بأنّ المهرجان استعان بخبرات طاقم فني وإداري مُتمرّس بالإضافة إلى لجنة استشارية عليا للمهرجان متكونة من خيرة صناع ومهنيي السينما.
مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تم تأسيسه عام 2007، ويعدّ نافذة كبيرة على السينما العربية كما يحمل بعدا دوليا من خلال برامجه المتنوّعة إلى جانب العروض والندوات والنقاشات والورشات، وتحتضنه مدينة وهران الساحلية غربي الجزائر.

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