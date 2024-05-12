الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"المهندسين" تناقش ضرورة تعميم الرصف الخرساني في مصر

المهندس أحمد حشيش،
المهندس أحمد حشيش،

عقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد حشيش، ندوة تحت عنوان "أهمية تعميم الرصف الخرساني"، حاضر فيها الدكتور مهندس سعد الجيوشي- وزير النقل الأسبق.


وفى كلمته الافتتاحية، أكد المهندس أحمد حشيش، أن الشعبة لا تألو جهدًا لرفع كفاءة ومهارات وقدرات المهندسين، وإطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة، وعلى كل ما هو جديد فى مجال الهندسة المدنية، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي لمناقشة وبحث الحلول المتطورة في قطاع الطرق تماشيًا مع اتجاه الدولة فى تبنى مفهوم التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتطوير وتنمية البنية التحتية التي تعتبر أهم ركائز التقدم الاقتصادي.


وخلال محاضرته، أشار الدكتور مهندس سعد الجيوشي، إلى أنه قام خلال فترة توليه رئاسة الهيئة العامة للطرق والكباري بإدخال تكنولوجيات الرصف الخرساني، وتم تنفيذ أول طريق خرساني وهو طريق القاهرة السويس، وتم تنفيذه بخبرات مصرية. 

تعميم الرصف الخرساني


 وتطرق "الجيوشى" إلى مناقشة تكنولوجيات الطرق الخرسانية التي قامت العديد من دول العالم باستخدامها لتحل محل الطرق الأسفلتية التقليدية نظرا لفوائدها الجمة، معددًا تلك الفوائد والتي تأتي على رأسها تميز الرصف الخرساني بالمتانة والقوة والصلابة الأشد من الأسفلتية، كونها أكثر قوة في تحمل مرور الشاحنات الثقيلة مقارنة بالطرق الأسفلتية التى تحتاج الى صيانة مستمرة، حيث أن قدرة الرصف الخرساني على التحمل تفوق ضعف حمل الطرق التقليدية، مؤكدا أن الرصف الخرساني يساعد على زيادة عمر الطريق، الذى يصل إلى 40 عامًا، وقلة متطلباته للصيانة الدورية وخفض الحاجة للوقود اللازم للتشغيل، وانخفاض عدد المعدات المستخدمة في التنفيذ، بالإضافة إلى أن مصر متوافر لديها منتج الأسمنت بوفرة على عكس انخفاض المعروض من البيتومين لتلبية احتياجات مشروعات الطرق، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره نظرا لارتباطه بالأسعار العالمية حيث يتم استيراده من الخارج، وهو ما يكلف الدولة المزيد من الدولارات.


وفى ختام الندوة دارت مناقشات، أكد خلالها الحاضرون ضرورة تعميم الرصف الخرساني في مصر لما له من مزايا وفوائد اقتصادية وبيئية، وسلم المهندس أحمد حشيش الدكتور مهندس سعد الجيوشى درع النقابة تكريمًا وتقديرًا له.

شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل الاسبق الرصف الخرساني رئيس شعبة الهندسة المدنية شعبة الهندسة المدنية

مواد متعلقة

اجتماع حاسم للجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين في الإسكندرية لمناقشة اللائحة الجديدة

الأكثر قراءة

معلومات استخباراتية وخيام للنازحين.. عروض أمريكية سرية لإسرائيل لوقف الغزو البرى لرفح

انخفاض جديد فى أسعار الحبوب والبقوليات فى الأسواق اليوم 12 مايو 2024

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

معلومات لا تعرفها عن مسجد السيدة زينب.. أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية

زوج يقف أمام محكمة الأسرة بسبب هوسه بـ"الفيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"