"المهندسين" تناقش ضرورة تعميم الرصف الخرساني في مصر

عقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد حشيش، ندوة تحت عنوان "أهمية تعميم الرصف الخرساني"، حاضر فيها الدكتور مهندس سعد الجيوشي- وزير النقل الأسبق.



وفى كلمته الافتتاحية، أكد المهندس أحمد حشيش، أن الشعبة لا تألو جهدًا لرفع كفاءة ومهارات وقدرات المهندسين، وإطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة، وعلى كل ما هو جديد فى مجال الهندسة المدنية، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي لمناقشة وبحث الحلول المتطورة في قطاع الطرق تماشيًا مع اتجاه الدولة فى تبنى مفهوم التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتطوير وتنمية البنية التحتية التي تعتبر أهم ركائز التقدم الاقتصادي.



وخلال محاضرته، أشار الدكتور مهندس سعد الجيوشي، إلى أنه قام خلال فترة توليه رئاسة الهيئة العامة للطرق والكباري بإدخال تكنولوجيات الرصف الخرساني، وتم تنفيذ أول طريق خرساني وهو طريق القاهرة السويس، وتم تنفيذه بخبرات مصرية.

تعميم الرصف الخرساني



وتطرق "الجيوشى" إلى مناقشة تكنولوجيات الطرق الخرسانية التي قامت العديد من دول العالم باستخدامها لتحل محل الطرق الأسفلتية التقليدية نظرا لفوائدها الجمة، معددًا تلك الفوائد والتي تأتي على رأسها تميز الرصف الخرساني بالمتانة والقوة والصلابة الأشد من الأسفلتية، كونها أكثر قوة في تحمل مرور الشاحنات الثقيلة مقارنة بالطرق الأسفلتية التى تحتاج الى صيانة مستمرة، حيث أن قدرة الرصف الخرساني على التحمل تفوق ضعف حمل الطرق التقليدية، مؤكدا أن الرصف الخرساني يساعد على زيادة عمر الطريق، الذى يصل إلى 40 عامًا، وقلة متطلباته للصيانة الدورية وخفض الحاجة للوقود اللازم للتشغيل، وانخفاض عدد المعدات المستخدمة في التنفيذ، بالإضافة إلى أن مصر متوافر لديها منتج الأسمنت بوفرة على عكس انخفاض المعروض من البيتومين لتلبية احتياجات مشروعات الطرق، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره نظرا لارتباطه بالأسعار العالمية حيث يتم استيراده من الخارج، وهو ما يكلف الدولة المزيد من الدولارات.



وفى ختام الندوة دارت مناقشات، أكد خلالها الحاضرون ضرورة تعميم الرصف الخرساني في مصر لما له من مزايا وفوائد اقتصادية وبيئية، وسلم المهندس أحمد حشيش الدكتور مهندس سعد الجيوشى درع النقابة تكريمًا وتقديرًا له.