منتجو الأقطان: زراعة 60 ألف فدان بالوجه البحرى

أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان، أن مجموع ما تمت زراعته من محصول القطن 60 ألف فدان في الوجه البحري، و35 ألف فدان في الوجه القبلي، مضيفًا أنه تم توزيع بذرة على المزارعين لمساحة 260 ألف فدان، وسنزرع نحو 300 ألف فدان بعد إعلان مجلس الوزراء الأسعار الجديدة للمحصول بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحصول محافظات الوجه القبلي، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا من المزارعين نتيجة السعر الجديد الذي يتناسب مع تكلفة الزراعة.

وأضاف "السعدني"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه ستتم زراعة صنف جيزة ٩٧ في أكثر من ٤ مراكز ونتوسع في زراعة جيزة ٩٦ إكسترا لونج أو طويل التيلة في مراكز كفرالشيخ، و١٠ آلاف فدان في مراكز بني سويف جيزة ٩٥، ولدينا صنف جيزة ٩٨ في الوجه القبلي في سوهاج وأسيوط، وهي من الأصناف الجديدة طبقًا للخريطة الصنفية وتلبية طلب التصدير والتصنيع المحلي والمغازل المحلية، مشيرًا إلى أن الموسم المقبل مستمر مع تطوير المغازل المحلية وإنشاء أكبر مدينة للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى.



الحد من استيراد الأقطان

وتابع أنه ستكون هناك قيمة مضافة للقطن المصري وزيادة في المساحات العام المقبل للحد من استيراد القطن من الخارج، مشيرًا إلى أن البعض يشتكي من نسبة الإنبات نتيجة التغيرات المناخية والفرق بين حرارة الليل والنهار وزيادة المياه في الري عن حاجة النبات، حيث تجوب الجمعية العامة للأقطان ووزارة الزراعة المحافظات للتحقيق في شكاوي المزارعين وحلها ودعمهم بالبذور لزراعة المناطق التي لم تنبت وصرف للمزارعين حصة إضافية من التقاوي.

وأوضح رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان أن قلة عملية الإنبات ترجع إلى عدم استخدام مطهر فطري للتقاوي، حيث إن كل التقاوي عمل لها تجربة إنبات عشوائية، وأن الجمعية تتابع توزيع البذرة بشكل مكثف في محافظات الوجة البحري والقبلي، وتعالج أي نقص في عملية توزيع البذرة وتتابع محطات الغربلة للتقاوي، وتنتقل مع المسئولين إلى الحقول في حالة ورود أي شكاوي بشأن زراعات القطن.