مباحث تموين الغربية تحرر 102 مخالفة متنوعة

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة بتحرير102 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلى صعيد متصل، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالغربية، وهيئة سلامة الغذاء، حملة تفتيشية شاملة استهدفت عدة محلات جزارة، مطاعم، بقالات ومخابز سياحية في منطقة زفتى، في خطوة مشتركة لضمان سلامة الغذاء وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في محافظة الغربية.

ترأس الحملة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، وتمت المحاضر المحررة اليوم بمعرفة وكيل الوزارة ولجنة المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات جسيمة في عدد من المحلات التي تقوم ببيع منتجات غذائية مشبوهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنح اشتباه في الصلاحية بحق محل جزارة تم ضبطه وبحوزته 24 كيلوجرامًا من لحم البقر المعبأ بالعظام في زفتى.

كما تم تحرير محضر جنح ضد مطعمين لبيع الفول والطعمية، حيث تم ضبط 160 كيلوجرامًا من زيت الطعام بدون بيانات توضح مكوناته ومصدره، هذه المخالفة تعتبر انتهاكًا للقوانين والتشريعات الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء.