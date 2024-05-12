أكرم السيسى لـ"الشاهد": الغرب لن يسمح لإسرائيل بالاستمرار فى نهجها الانتقامى الحالى

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن “إسرائيل من واقع ما سمعته وما قرأته في صحف أجنبية وتحليلات بعض الأجانب أن ما يحدث يعتبر مرحلة جديدة ونقلة نوعية جديدة لكنها سوف تستغرق بعض الوقت، فالغرب وأمريكا لن يسمحوا لإسرائيل بأن تستمر في هذا الأداء والمسلك، فالغرب لن يسمح لإسرائيل بالاستمرار في نهجها الانتقامي الحالي خاصة وأنها انتقمت انتقامًا بشعًا، انتقام حيواني وغير انساني بالمرة، الحيوان لا يفعل ذلك، إسرائيل انتقمت انتقامًا غير طبيعيًا، ويمكن وصف ما ترتكبه إسرائيل بأنه حالة هستيرية جنونية”.

وأضاف الدكتور أكرم السيسي، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الغرب لا يريد أن يدخل في صراع بين الشرق والغرب وهو صراع خطر، ولا يريد أن يجعل الصراع دينه، خاصة وأن الشعوب بدأت تتذمر مما يحدث، معقبًا: “من يقول بأن المواطنين في أمريكا وانجلترا وألمانيا يخرجوا في تظاهرات بالملايين لرفض جرائم إسرائيل في غزة”.

وأشار إلى أن النقلة النوعية الجديدة تتطلب تكتيك معين بأن تعي الأمة العربية لنفسها جيدا وألا يوجد بها فرقة، على سبيل المثال لا يوجد انقسام بين السلطة الفلسطينية وحماس، معقبا: "إذا كان أنتم أصحاب القضية ومنقسمين"، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك تهافت على الاعتراف بإسرائيل ثم نجد عمل تعاملات صداقة، أي أننا بحاجة إلى موقف عربي واحد، ويكون لدينا استعداد بمفاجأة الآخر بمواقف سياسية وحلول سياسية وليس مفاجأته بالحرب".

الموسم السادس من برنامج "الشاهد"

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز" ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.