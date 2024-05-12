الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. فيضانات مفاجأة تضرب أفغانستان وتودى بحياة 300 شخص

فيضانات
فيضانات

أودت فيضانات مفاجئة ضربت شمالي أفغانستان بحياة أكثر من 300 شخص، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، أمس السبت، فيما أعلنت السلطات المحلية حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ.

وأدّت أمطار غزيرة الجمعة، إلى فيضان أنهار، وتسببت بسيول طينية في قرى وأراض زراعية بعدة ولايات.

وشوهد ناجون يتنقلون في شوارع موحلة بين المباني المتضررة، بينما نشرت السلطات ومنظمات غير حكومية طواقم إنقاذ ومساعدات، محذرة من عزل بعض المناطق بسبب الفيضانات.

وتُعد ولاية بغلان (شمال) من أكثر المناطق تضررًا، حيث قضى أكثر من 300 شخص فيها لوحدها، ودُمرت أو تضررت آلاف المنازل، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وقالت رنا دراز مسؤولة الاتصالات في الوكالة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، إنه "بناء على المعلومات الحالية: قضى 311 شخصًا في ولاية بجلان، ودمر 2011 منزلًا، وتضرر 2800 منزل".

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أن 218 شخصًا لقوا حتفهم في بغلان.

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