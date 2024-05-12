ماذا خسرت القضية الفلسطينية من تديين الصراع الإسرائيلى؟.. أكرم السيسى يكشف لـ"الشاهد"

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن: "تديين القضية الفلسطينية حول الأمر إلى أزمة عقائدية، وليس الحق في الأرض المحتلة، فالمواطن الفلسطيني يقول إن هذه الأرض هي حقه، والمستعمر الذي أتى إليها يغتصبها، وعلى الجانب الآخر، يحولها الكيان الصهيوني إلى أمر عقائدي، من خلال الإشارة إلى أن هذا هو مكان تواجد موسى عليه السلام، وأن هذه أرض الميعاد".

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "استطاع الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا النهج أن يخلط الأمور ببعضها، فالقضية الفلسطينية ليست بهذا الشكل على الإطلاق، وسرعان ما ظهر رد الفعل الفلسطيني والعربي، من خلال تديننا للقضية الفلسطينية من خلال الإسلام، وذلك هو الفخ الذي وقعنا فيه".

وفي سياق آخر، أشار "السيسي" إلى الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على إسرائيل، قائلا: "إيران ألقت طوق النجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وساعدته على إنهاء حرب غزة بحماية العالم، وذلك بعد أن أوقعتهم الحكومة الإسرائيلية في ذلك الفخ بنجاح، حين ضربت القنصلية الإيرانية في سوريا".