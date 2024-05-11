السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أكرم السيسى لـ"الشاهد": إسرائيل كيان غريب ونموذج للعُقد النفسية

الدكتور أكرم السيسي
الدكتور أكرم السيسي

كشف الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، عن شهادته على أيام الدموع والدم في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "EXTRA NEWS": إسرائيل كيان غريب ونموذج للعُقد النفسية.

وأضاف: "التكوين النفسي لإسرائيل تستطيع أن تشبهه بكيان يعتبر نموذجًا للعقد والأمراض النفسية من الهيستيريا والشيزوفرينيا، والسادية والنرجسية، كيان غريب مخلوق بطريقة غريبة جدًا، والعالم الجليل جمال حمدان قال إن الإنسان قطعة من الأرض الخاصة به، والإنسان الأوروبي قطعة بلدته من العيون الملونة والشعر الأشقر، والشرق الأوسط وفي مصر تنعكس على المواطن، ولكن إسرائيل كيان غريب ولا يمكن أن يستمر لأن الطبيعة سترفضه".

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