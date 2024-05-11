السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير عسكرى: جاهزون لكل السيناريوهات بشأن الأحداث الحالية فى غزة (فيديو)

غزة
غزة

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الموقف المصري حاول جاهدا إيقاف القتال بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ولكن إسرائيل لا تريد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على فضائية "cbc"، أن إسرائيل في مأزق كبير وتنتهج استراتيجية خاطئة برفضها المطالب الداخلية والخارجية، مؤكدا أن مصر جاهزة لكل السيناريوهات بشأن الأحداث الحالية في غزة.

وأوضح: "إطالة أمد الحرب هي استراتيجية إسرائيل منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر الماضي، كما أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد تجاهل المجتمع الدولي بشكل واضح، وترفض الاستجابة للضغوط المصرية والعالمية".

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