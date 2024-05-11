السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قصواء الخلالى: لدينا فى مصر أصوات جماهيرية تطالب بإلغاء اتفاقية "كامب ديفيد"

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الاصطاف الوطني حول الدولة المصرية أولوية لدى المصريين في المرحلة الراهنة، مؤكدة أنه لا توجد صحافة تُعطي تعليمات وتوجيهات لبلادها.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أنه لدى الدولة المصرية أصوات جماهيرية تطالب بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، جراء الأحداث العدوانية داخل مدينة رفح الفلسطينية وقطاع غزة.

وتابعت: "عملنا الإعلامي يتم وفقا لأجندتنا الوطنية، كما أن الأمن القومي هو الأولوية القصوى به، والمفاوض المصري أدى دورًا تاريخيا وغير مسبوق في القضية الفلسطينية، فضلا عن خطاب الخارجية المصرية شديد الاتزان والرصانة والدبلوماسية، الذي أدى دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية".

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