السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"السياحة" تطالب الشركات بسرعة الانتهاء من الإجراءات التنظمية لسفر الحجاج

الحجاج
الحجاج

طالبت وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج السياحى لهذا الموسم بسرعة الانتهاء من إجراءات التنظيمية لسفر الحجاج، ولفتت إلى ضرورة الانتهاء من إدراج بيانات سكن الحجاج بعد اعتماد محضر المعاينة من اللجنة المختصة بالإضافة إلى سرعة إدراج بيانات حجاج باقات الحج المميز على البوابة المصرية للحج.

كما لفتت إلى ضرورة الانتهاء من مراجعة برامج الحج بالادارة العامة للسياحة الدينية، وسرعة تقديم حقائب جوازات السفر تمهيدًا لتسليمها للادارة المختصة بوزارة الداخلية.

يأتى ذلك فى إطار التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، في ضوء الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم الحج السياحى 1445 هجريا.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قد اعلنت ضرورة التأكد من الكيانات الشرعية وتبعيتها لشركات السياحة المُرخصة من الوزارة، ويمكن للمواطنين التواصل على الخط الساخن للوزارة وهو 19654، أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية وهو  01550008630، أو البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المركزية لشركات السياحة [email protected].
 

غرفة شركات السياحة وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية الحج السياحي الحجاج

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