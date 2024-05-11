"كيشو" بعد التأهل لباريس: المشوار كان صعبا.. وجاهز لتكرار إنجاز طوكيو

أعرب محمد إبراهيم كيشو البطل الأوليمبي فى المصارعة وصاحب برونزية أولمبياد طوكيو عن سعادته بالتأهل بشكل رسمي إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 بعد فوزه على بطل كازاخستان في مباراة تحديد المتأهل إلى أولمبياد باريس في التصفيات المؤهلة للأولمبياد التي أقيمت بتركيا.

وأكد كيشو أن مشوار التأهل كان صعب بسبب العديد الإصابة التي لحقت بي عقب أولمبياد طوكيو الأخيرة لكن الحمد لله استطعت العودة مرة أخرى بقوة وحققت ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بغانا وكلل الله مجهودي وتعبي طوال الأشهر والسنوات الماضية بالتأهل إلى أولمبياد باريس المقبلة.

وقدم كيشو الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية ومسئولوا على دعمهم الدائم والمستمر ولعبوا دورا كبيرا في التأهل منذ بداية الرعاية عام 2018 دعمهم الكبير خلال الفترة الماضية ووقوف الجميع بجانبي والحمد لله كنت عند حسن ظن الجميع بي.

وقال بطل مصر الأوليمبي إن الفترة المقبلة ستكون في غاية الصعوبة، مؤكدا أنه سيتسعد بقوة لأولمبياد باريس من أجل تحقيق ميدالية أخرى مثل ما حقق الميدالية البرونزية في طوكيو 2020.

كيشو يكتسح بطل كازاخستان ويتأهل لأولمبياد باريس

نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بعدما حقق الفوز على لاعب كازاخستان في المباراة الفاصلة بالتصفيات العالمية المقامة حاليا في مدينة اسطنبول بتركيا.

وحقق كيشو الفوز على لاعب كازخستان بنتيجة 8/0، عدم تكافؤ، في منافسات وزن 67 كجم في المباراة الفاصلة ليخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

كان قد تمكن كيشو من التفوق على لاعب كرواتيا في الدور الأول للترضية من منافسات وزن 67 كجم وذلك عقب اصابته ليتأهل كيشو للدور الثاني قبل أن يكتسح بطل سويسرا بعدم التكافؤ ثم يفوز على بطل ألمانيا في الدور الثالث.

يذكر أن البطولة هي المحطة الاخيرة للتأهل لباريس ويتم تأهيل ثلاث لاعبين من كل وزن حيث يتأهل اللاعبان اللذان نجحا في الوصول للنهائي مباشرة، فيما يتم خوض مباريات دور الترضية لحسم المقعد الثالث والأخير.

الجدير بالذكر أن كيشو هو صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو.