السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملات موسعة لضبط مروجي المخدرات بمحيط الأندية ومراكز الشباب

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُوسعة، استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهى والأكشاك والحدائق العامة والمراسى النيلية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 56 قضية متنوعة، بإجمالي 67 متهما، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (36،330 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (13،185 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (8،440 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت ( 2 كيلو جرام)، وكمية من المادة الفعالة "حشيش اصطناعي" وزنت ( 1 كيلو جرام، و10562 قرصا مؤثرا، و2840 قرص "كبتاجون، ترامادول"، فضلا عن تنفيذ 35 حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط مبالغ مالية، وفردي خرطوش، وطبنجة، وعدد من الطلقات، و65 هاتفا محمولا، و8 سيارات، و4 دراجات نارية، و18 قطعة سلاح أبيض و6 موازين حساسة.

 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المخدرات الاسلحة القطاعات الأمنية حملات أمنية

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