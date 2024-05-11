السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"بيضايق مراتى".. القصة الكاملة لقتل شاب على يد مسن فى دار السلام

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

«بيضايق مراتي ومرعاش العشرة وصحوبيته لابني.. كنت بأدبه».. كلمات خرجت من رجل عجوز يصل عمره للستين عامًا ليبرر جريمته لقتل قهوجي في منتصف الليل خلال عمله بمنطقة دار السلام حتى تم ضبطه وانتهت تحقيقات نيابة حوادث حلوان الكلية في القضية وقررت إحالتها للجنايات.

 

تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات أن المتهم عمره 60 عامًا استغل تواجد المجني عليه الذي يصل عمره للثلاثين عامًا مع أصدقائه وتوجه له وطلب التحدث معه على انفراد وعندما ترك العامل جلسته وتوجه له تفاجأ به يطعنه في صدره، ويتسبب في سقوطه على الأرض.

 

شهود العيان

وقال شهود العيان إن المتوفي طيب السمعة والتزم دينيًا عقب تعرضه لأزمة تعاطي المخدرات نتيجة عمله في السياحة ولكن عقب ذلك امتنع عنها ويعيش وحيدًا عقب وفاة والديه وزواج أشقائه.

 

وتابع الشهود أن الحادث وقع خلال مشاهدة الضحية مباراة كرة قدم وعقب انتهائها تجمعوا في إحدى الزوايا وجلسوا يتسامرون وكان من بينهم نجل المتهم الذي تفاجأ بقدوم والده الذي أراد محادثة الضحية «محمود. أ»، وعندما توجه له بدأ يتحدثون لدقائق ثم سمعوا صراخه يستغيث بهم عقب طعنه من المتهم الذي قال له: «علشان تضايق مراتي وأم صاحبك»، وتركه ينزف وأمسك بسيجارة وأشعلها أمام الشهود وعندما حاول أن يمشي تاركًا مسرح الجريمة قاموا بضبطه ومنعه من الحركة.

 

وقال المتهم، إن المتوفي كان يضايق زوجته ويتنمر عليها فقرر تأديبه وكان يعاتبه يوم الواقعة بهدوء ويتوعده إذا كرر الأمر ولكنه لم يستجب لتهديده وتطاول عليه فتعدى عليه.


كانت تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مسن قتل شابا بطعنة سكين في دار السلام.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

 

وتبين قيام مسن عمره 60 عاما بقتل شاب ثلاثيني بسبب التنمر، حيث تشاجر المتهم مع القتيل وقام بطعنة بسكين في صدره وجرى ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

منطقة دار السلام تحقيقات النيابة شهود العيان قتل دار السلام

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