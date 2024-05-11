سيناء أرض الخير.. كيف سيتم إنتاج ملح الطعام من شواطئها

تضم أرض سيناء العديد من الثروات الطبيعية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها والاستثمار فيها، ولاسيما الاستثمار في الملح إذ تتميز سيناء بوجود وفرة من الملاحات التي تنتج أجود أنواع الملح.

ومؤخرًا أُعلن عن تشغيل ملاحة سبيكة بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة، حيث من المنتظر أن تكون طاقتها الإنتاجية تبلغ مليون طن من الملح سنويا، حيث تقوم الشركة بتصدير الملح عن طريق ميناء العريش البحري.

إنشاء وتطوير عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبيرة

أوضح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مصر تتميز بأجود أنواع الملح لتواجد عدد من الملاحات، وسيتم افتتاح ملاحات سبيكة التي تتمتع بمصادر تغذية طبيعية ومتجددة للملاحة وذلك لقربها من ساحل البحر المتوسط وبحيرة البردويل.

وقال شوشة إن ملح سبيكة تشتهر بالجودة في دول حوض البحر المتوسط ويعتبر من أجود أنواع الملح في العالم، علاوة على دخوله في صناعة البتروكيماويات بنسبة تصل إلى 30%، مضيفًا أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة تنموية كبيرة في شمال سيناء من خلال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبيرة.

ونوه محافظ شمال سيناء، أن من ضمن هذه المشروعات تأتي على رأسها ميناء العريش البحري والذي سينقل المحافظة نقلة حضارية وتنموية كبيرة، لما له من مردود اقتصادي كبير في تصدير المنتجات السيناوية وعلى رأسها الملح، وكذا خط السكة الحديد والمدن الجديدة والتجمعات التنموية والزراعية.

مراعاة انتاج ملح طعام مطابقة للمواصفات القياسية المناسبة

وفي سياق متصل يقول حسن خليل، خبير جيولوجي في المحاجر والملاحات، أنه يجرى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في استخراج الملح وتصنيعه، فإن المحاجر في سيناء والملاحات تزخر بمخزون استراتيجي من الموارد ومن أهمها الملح.

أوضح خليل أن المحافظة تستهدف تنشيط حجم الاستثمار في قطاع الملاحات، وتبدأ صناعة الملح من مصدر التغذية الرئيسي للملاحة سواء مياه البحر المتوسط ومياه بحيرة البردويل، للوصول إلى التركيز الملحي لترسيب كلوريد الصوديوم.

وأشار خليل إلى أن مصر تنتج ملح مطابق للمواصفات لتصديره الى الدول الأخرى، إذ يتم مراعاة انتاج ملح طعام مطابقة للمواصفات القياسية المناسبة.

250 ألف طن كميات التصدير الخارجي من الملح حتى مارس 2024

أكد على أن كميات التصدير الخارجي حتى مارس 2024 مقدرة بـ250 ألف طن كميات المبيعات المحلية حتى مارس 2024 مقدرة بـ135 ألف طن، بالإضافة إلى أن إنتاج وحدات الغسيل والجرش حتى مارس 2024 مقدرة بـ400 ألف طن، بينما اجمالى الملح المستخرج حتى مارس 2024 مقدرة بـ420 ألف طن، بحسب المهندس محمد إبراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والعضو المنتدب.

يذكر أن محافظة شمال سيناء سبق وأعلنت تخصيصها منطقة مخصصة لصناعات الملح بمنطقة الروضة ببئر العبد على مساحة 4,2 كم.