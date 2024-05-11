السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اتحاد الصناعات: رئيس الوزراء وعدنا بتوفير ما نحتاجه لرفع نسبة المكون المحلى

المهندس أسامة الشاهد
المهندس أسامة الشاهد

قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدهم بتوفير أي شىء يحتاجونه للتصنيع، ولرفع المكون المحلي في التصنيع، ولزيادة الصادرات.

وتحدث "الشاهد"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن جولة رئيس الوزراء، في مصنع شركة «سانبيور» المصرية لتصنيع الأدوات الصحية بمصنع العاشر من رمضان.

ولفت إلى أن المصنع برأس مال 2 مليار دولار، وبدأ العمل في 2021، قبل الرخصة الذهبية، لكنهم تمكنوا من إنشاء المصنع سريعًا خلال 15 شهرًا فقط، وأضاف أن المصنع  يوفر  1800 فرصة عمل، بالإضافة إلى تصدير المنتج عالميًا وليس إقليميًا فقط، وبنسبة مكون محلي 75%.

 

 

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الصناعات المكون المحلي الصادرات عزة مصطفى سانبيور

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