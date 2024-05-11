تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الأهلي في الدوري

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة 22 من بطولة الدوري.

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة على ملعب "غزل المحلة" في تمام السابعة مساء اليوم.

ويشهد تشكيل بلدية المحلة غياب حسام أشرف هداف الدوري برصيد 11 هدفًا بسبب تراكم البطاقات بعد حصوله على 3 بطاقات ضد الاتحاد وطلائع الجيش وأخيرا ضد الاتحاد في اللقاء الماضي.

وأجرى أحمد عبد الرؤوف 5 تغييرات في تشكيل الفريق عن مباراة الاتحاد السكندري الماضية والتي خسرها بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل بلدية المحلة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ – نور الزمان الزموري – محمد رجب - أحمد رضا

خط الوسط: إينوك بنيامين – مؤمن راضي – ماجد هاني

خط الهجوم: أحمد عتمان - وحيد محسن – محمد أميسي

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: ماهر إبراهيم – محمد صابر – إيمانويل إيهيزو – إسلام مروزق – السيد عوض – موسى أفريم – كريم ممدوح – حسام حسن – إبراهيم شتا

ويتواجد الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 14 مباراة ويأتي بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة من 20 مباراة.

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الأهلي يتفوق على بلدية المحلة في تاريخ الفريقين

لعب الفريقان 25 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود بلدية المحلة للدوري العام موسم 1992-1993، كانت المباراة الأولى يوم 18 نوفمبر 1992 وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد رمضان، وآخر مباراة في 27 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 5-1 أحرز للأهلي وسام أبوعلي هدفين وهدف وحيد لكل من كريم فؤاد ورضا سليم وأنتوني موديست.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 20 مباراة وفاز بلدية المحلة في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في أربع مباراة أحرز لاعبو الأهلي 46 هدفًا وتلقت شباكه عشرة أهداف.



أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 في الدور الأول لهذا الموسم، والفوز 4-صفر موسم 2002-2003 وفوز الأهلي بنتيجة 3-صفر وحققها الأهلي ثلاث مرات.



هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد ثمانية أهداف، ومحمد رمضان ووليد سليمان برصيد أربعة أهداف لكل منهما، ثم حسام حسن برصيد ثلاثة أهداف، وهداف بلدية المحلة أكرم عبدالمجيد برصيد ثلاثة أهداف.



وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن طاقم التحكيم الذي سيقود لقاء الأهلي وبلدية المحلة في إطار بطولة الدوري العام الممتاز لكرة القدم.