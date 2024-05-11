ارتفاع عدد الشهداء لـ 14 بعد انتشال 3 شهداء من منزل وسط قطاع غزة

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأنه تم انتشال 3 شهداء من منزل عائلة اللوح بالزوايدة وسط قطاع غزة؛ ليرتفع عدد الشهداء بهذه المجزرة لـ14 شهيدا.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.